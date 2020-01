© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Al netto di possibili scambi con il Lecco, può essere questa la settimana di Jacopo Scaccabarozzi, in forza ai neroblù, alla Giana Erminio. Secondo quanto raccolto da TMW, il club lombardo sta cercando di accelerare i tempi per portare l'esterno offensivo alla corte di mister Albè, e già nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi in tal senso.