tmw Pro Sesto, vicino l'accordo con l'ex Torino Procopio

Rinato tra le fila del Lecco, dove si è riscoperto anche terzo centrale nel pacchetto arretrato della linea a tre utilizzata dai lombardi, per Matteo Procopio rimangono aperte le porte della Serie C.

Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '96, scaduto il contratto con il Torino, è a un passo dall'accordo con la Pro Sesto, club fresco di promozione in Serie C.