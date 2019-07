© foto di Federico Gaetano

Si profila una doppia operazione sull'asse Viterbo-Reggio Emilia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club emiliano nelle prossime ore chiuderà in via definitiva per l'arrivo dal club laziale di Daniele Mignanelli, terzino sinistro classe 1993, e il difensore centrale bulgaro Zhivko Atanasov. Possibile che nell'operazione vengano inserite delle contropartite tecniche gradite alla Viterbese.