tmw Sottili: "Mercato invernale? La sensazione è che sarà caratterizzato da scambi"

vedi letture

Un mese intenso per la Serie C, questo di dicembre, con gare che si giocheranno ogni tre giorni e il mercato che incombe. Di questo, nell'intervista rilasciata a TMW, ne ha parlato il tecnico Stefano Sottili: "Giocare ogni tre giorni pesa tantissimo, non si possono preparare le gare nei classici cinque giorni di lavoro, e diviene quindi importantissimo tutto quanto è stato fatto prima. Per chi poi subentra adesso in panchina, è ancora più complicato incidere su organizzazione e condizione atletica. Mercato? E' sempre un'incognita. Non conosciamo le disponibilità delle società, ma credo sarà un mercato fatto di incastri con tanti scambi per uscite ed entrate, non molti club saranno disposti a fare innesti in caso di mancate partenze".