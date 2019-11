Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore del Teramo Matteo Piacentini, classe ‘99, è finito nel mirino di tre club di Serie A. Il centrale in questa stagione ha sempre giocato da titolare, confermandosi un punto fermo del club biancorosso dopo le 23 presenze dell'anno passato. In un club che punta alle zone alte della classifica il giovane centrale ha messo in campo prestazioni positive che hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori. Fiorentina, SPAL e Cagliari infatti lo stanno osservando attentamente e nei prossimi mesi potrebbero muoversi per acquistarlo dal club abruzzese.