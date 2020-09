tmw Triestina, colpo in prospettiva: a centrocampo arriva Natalucci. La foto della firma

Antonio Natalucci è un nuovo giocatore della Triestina. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giovane esterno classe 2000, lo scorso anno in forza al Nardò, ha sottoscritto quest'oggi il contratto con la società di Mauro Milanese: accordo su base biennale, con opzione per il terzo.

Colpo in prospettiva per gli alabardati, che si assicurano uno dei più promettenti talenti provenienti dal campionato di Serie D: chiusa la parentesi con le giovanili del Frosinone, il giocatore si è subito messo in mostra nel campionato dilettantistico, attirando le attenzioni della serie superiore.