esclusiva Ag. Natalucci: "Rinuncia alla Nazionale? Vuole prima la salvezza della Cavese"

vedi letture

La Serie C è sconvolta dal Covid-19, che sembra esser prepotentemente tornato all'interno dei gruppi squadra: una stagione ancora travagliata, sotto questo punto di vista, che tocca trasversalmente anche le Nazionali.

E' infatti noto che una nuova circolare permette ai club di impedire la partenza di un tesserato qualora questo vada in un paese per cui, al ritorno, è prevista una quarantena di almeno 5 giorni.

Ormai presenza fissa con la Nazionale della Repubblica Dominicana, Antonio Natalucci, talentuoso e promettente classe 2000 ora alla Cavese (ma di proprietà della Triestina), si è trovato in questo turbinio di eventi, rinunciando alla chiamata della sua nazione. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, di questo, ne ha parlato il suo agente Francesco De Marco: "Il momento che stiamo vivendo, a livello globale, non è certo dei migliori, e si devono necessariamente far scelte. Antonio aveva questa grande occasione per i match di qualificazione alle prossime Olimpiadi, ma dovendo giocare in Messico avrebbe dovuto osservare 15 giorni di quarantena ai rientro. E' delicato il momento che sta vivendo la Cavese, le partite ora sono davvero cruciali in ottica salvezza, e il ragazzo, resosi conto della situazione, ha preferito rinunciare alla Nazionale per portare a termine l'impresa con la Cavese".