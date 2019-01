Fonte: Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Triestina starebbe pensando di rinforzare la linea difensiva con un nuovo esterno di difesa. L’obiettivo, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe Luigi Scaglia del Catania, ma di proprietà del Parma. L’ostacolo per arrivare all’esperto esterno è quello di riuscire a liberare un posto nella lista over: per questo a lasciare la Triestina potrebbe essere Sergio Sabatino. Al club alabardato interessa anche Paolo Frascatore del Carpi.