TMW - Virtus Entella, triennale per Mancosu. Domani la firma

© foto di Federico Gaetano

Matteo Mancosu torna in Italia dopo l’esperienza in MLS al Monteal Impact. Domani la firma dell’attaccante sardo con la Virtus Entella per le prossime tre stagioni. Affare fatto, si attendono solo le formalità di rito. Mancosu sposa il progetto Entella e ritrova Boscaglia. Per tornare protagonista a suon di gol...