Ufficiale Triestina, esonerato Tesser. "In anticipo sui programmi. Passiamo alla fase successiva"

US Triestina Calcio 1918 comunica che Attilio Tesser lascerà il club con effetto immediato.

“Il club desidera esprimere il suo sincero apprezzamento ad Attilio Tesser”, hanno dichiarato il Presidente Ben Rosenzweig e il General Manager Alex Menta. “Dopo aver acquisito un club in totale disordine, era chiaro che Attilio fosse la persona più adatta a fornire stabilità e organizzazione a una rosa che stava subendo un significativo turnover. In questo senso, Attilio ha avuto più successo di quanto potessimo immaginare. Riteniamo di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia, ed è arrivato il momento di passare alla fase successiva del nostro progetto.

La professionalità e l'integrità di Attilio sono indiscusse, e lui occuperà sempre un posto speciale nella storia della Triestina. Auguriamo ad Attilio tutto il meglio per il suo futuro”.