Triestina, la vetta è sempre a -5. L'Au: "La rosa è questa, Pillon deve valorizzarla e far risultati"

vedi letture

Carmine Gautieri potrebbe tornare alla Triestina? Forse si, stando almeno a quanto dichiarato recentemente dall'Au alabardato Mauro Milanese, che dalle colonne de Il Piccolo - ed. Trieste ha rilasciato una lunga intervista tornando nuovamente a parlare del repentino esonero del tecnico, che ha lasciato la squadra a -5 dalla vetta, esattamente dove sito trova adesso con il nuovo tecnico Giuseppe Pillon: "Il cambio è stato improvviso per due motivi: Pillon, che avrei voluto a Trieste già dopo l’uscita di Pavanel, non poteva aspettare perché aveva un’offerta dal Pescara. E soprattutto era importante non perdere terreno negli scontri diretti per non gettare la stagione. [...] effettivamente Gautieri ha dovuto affrontare tanti ostacoli. Paulinho, Procaccio, Ioime, Mensah, Maracchi, Boultam e poi i positivi al Covid. Però la rosa lunga ha consentito di mettere sempre in campo una buona squadra. Che però è mancata nella gestione di alcune partite e anche a volte non ho visto quell’aggressività che mi aspetto dalla Triestina. Per i nostri obiettivi non possiamo permetterci cadute di tensione al di là dei risultati che a volte sono figli degli episodi".

Spazio poi al mercato: "Con Bepi Pillon l’accordo è chiaro: questa è la rosa ed è suo compito valorizzarla e portare risultati. Con il rientro dopo le vacanze di tutti c’è abbondanza e qualità in tutti i settori. Quindi sessione di gennaio solo da osservatore? Con il rientro progressivo di Procaccio e Paulinho, che rientrerà in gruppo a inizio gennaio, dobbiamo creare due slot in lista. Poi come sempre starò attento se si crea qualche occasione, ovviamente realizzabile con qualche uscita. Ma l’obiettivo nel 2021 è di vedere all’opera tutti quelli che si sono fermati. Tra questi anche Struna e Filippini solo per fare un esempio. Ma anche Litteri ha disputato poche partite pur essendo bravo a firmare ben quattro reti".