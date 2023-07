ufficiale AlbinoLeffe, Frosinini saluta. Si trasferisce al Trento e firma un biennale

vedi letture

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruggero Frosinini all'A.C. Trento 1921. La società ringrazia il giocatore per l'impegno profuso nel corso della sua permanenza a Zanica (14 presenze e 2 gol in maglia bluceleste) e augura allo stesso le migliori fortune per il suo futuro professionale": così la formazione seriana saluta Ruggero Frosinini, che con la formazione trentina, come la stessa comunica, "ha sottoscritto un contratto biennale con il club, valido sino al 30 giugno 2025".

Dopo l’esperienza nel biennio 2020-2021 e 2021-2022 in Serie D alla Lornano Badesse, società nella quale colleziona 38 presenze, 2 gol e 4 assist, - prosegue poi la nota del Trento - il centrocampista esterno esordisce tra i professionisti nel Piacenza, club nel quale, durante la prima parte della stagione 2022-2023, scende in campo in 14 occasioni prima del suo passaggio all’AlbinoLeffe nella finestra di mercato invernale. Con la maglia bluceleste, gioca 15 partite e realizza 2 reti, conquistando la salvezza ai playout".

Spazio alle parole del giocatore, raccolte dal sito della società gialloblù: “Sono contento di essere arrivato a Trento e sono pronto per iniziare ad allenarmi assieme alla squadra. La Società mi ha voluto fortemente e pertanto ho accettato subito la proposta del Direttore Sportivo Giorgio Zamuner. Mi ricordo molto bene la partita giocata lo scorso anno al Briamasco e in particolare l’affetto e il supporto che i tifosi gialloblù hanno mostrato dal primo all’ultimo momento ai giocatori del Trento. Non vedo l’ora di esultare assieme a tutti loro. Forza Trento!”.