ufficiale Ancona, contratto di apprendistato professionalizzante per il centrocampista Useini

vedi letture

È attraverso una nota ufficiale che l'Ancona "comunica di aver contrattualizzato il centrocampista del 2006, Denis Useini", prodotto del settore giovanile dorico che ha sottoscritto con il club un contratto di apprendistato professionalizzante, esattamente come altri promettenti ragazzi provenienti dal settore giovanile biancorosso e valorizzati dalla prima squadra. Della scelta del club, a margine della firma sul contratto, l'Amministratore Delegato, Roberta Nocelli ha così parlato ai canali ufficiali della società:

"Dopo il primo contratto di apprendistato scolastico per il classe 2005 Gabriel Testagrossa, stiamo continuando il nostro percorso di formazione e crescita per i nostri giovani . Abbiamo formalizzato un contratto di apprendistato professionalizzante, a Denis Useini, cresciuto nel nostro settore giovanile. Ringrazio la sua famiglia per la fiducia, i Responsabili del nostro settore giovanile e il Direttore sportivo Francesco Micciola. Stiamo concretizzando quanto promesso nelle stagioni passate. Il nostro progetto, con al centro gli atleti del territorio in primis, sta prendendo forma e sostanza. Non saranno casi sporadici, piuttosto è l’inizio di una fattiva messa in pratica delle nostre intenzioni. La tanto sbandierata sostenibilità a parole, va poi corredata dai fatti. I nostri investimenti sono mirati, pensati e voluti. In tre stagioni abbiamo creato una rete importante che ci permette di monitorare i calciatori sin da i primi calci. Continueremo su questa strada con serietà e rispetto delle esigenze scolastiche e degli impegni importanti che stiamo portando avanti. Questa è l’Ancona che in modo visionario avevamo pensato tre anni fa quando siamo arrivati per la prima volta qui”.