ufficiale Arezzo, per il terzino Maloku un altro anno di Serie D. Lo aspetta l'Aglianese

Nuova avventura, a titolo temporaneo, per Rajan Maloku (18 anni) dell'Arezzo. Il terzino, rientrato dal prestito al Terranuova Traiana, tornerà ancora in Serie D e sempre per una squadra toscana, ma questa volta l'Aglianese che ha messo a segno nei giorni scorsi diversi grandi colpi per la categoria, su tutti Bocalon. Di seguito il comunicato:

"La Società Sportiva Arezzo comunica di aver concesso al proprio tesserato Rajan Maloku il nullaosta per poter lasciare il ritiro di Rigutino. Maloku ha raggiunto la località di Pievepelago in vista del trasferimento a titolo temporaneo che sarà perfezionato nei prossimi giorni e che vedrà il calciatore passare fino al 30 giugno 2024 alla società Aglianese Calcio, ambiziosa compagine militante nel campionato di serie D".