© foto di Giuseppe Scialla

La Cavese 1919 srl comunica di aver aquisito il diritto alle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, del centrocampista Mario Pugliese dalla Carrarese (14 presenze quest’anno), di proprietà dell’Atalanta.

Classe 1996 il nuovo acquisto biancoblu è nato a San Giorgio a Cremano. Cresciuto nel settore giovanile della Dea dove ha esordito in prima squadra nella Tim Cup. Passato poi al Carpi in Serie B, all’Arezzo e Pro Piacenza in Serie C e di nuovo in Serie B con la maglia della Pro Vercelli. Sempre convocato nelle Nazionali: dall’Under 16 all’Under 19.

Il nuovo aquilotto si è già aggregato ai nuovi compagni nella seduta di allenamento odierna.