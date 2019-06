© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Marco Moleri è ancora un giocatore della Calcio Lecco 1912 per il terzo anno consecutivo. Nato il 3 gennaio 1998 a Lecco, Moleri esordisce con i colori blucelesti nell’estate 2017, disputando una stagione di alto livello che gli garantisce la riconferma. Agli ordini di mister Gaburro colleziona ben 34 presenze, impreziosite da 5 reti e 2 assist, numeri che lo consacrano come titolarissimo. Il suo bottino totale in maglia bluceleste dopo due annate è di 60 partite, 6 gol e 2 assist.