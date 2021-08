ufficiale Lecco, Moleri annuncia l'addio al calcio giocato. Ad appena 23 anni

Attraverso una nota apparsa sul profilo ufficiale del Lecco il calciatore Marco Moleri ha annunciato l'addio al calcio giocato ad appena 23 anni. L'ormai ex centrocampista ha spiegato che la decisione è motivata dai seri problemi al ginocchio che lo condizionano da tempo: "Ciao a tutti. Visto il momento delicato che sto vivendo, per il momento preferisco non rilasciare altre dichiarazioni oltre questa lettera. Ho deciso di allontanarmi dal mondo del calcio , quel mondo per cui ho fatto milioni di sacrifici , quel mondo che mi ha fatto vivere emozioni uniche , soprattutto quelle emozioni che ho provato con la maglia blu celeste, quella maglia che mi ha fatto conoscere il vero senso d'appartenenza per la propria città , per la propria gente . - le parole di Moleri - Quando a soli 23 anni convivi già da parecchio tempo con gravi problemi alla cartilagine del ginocchio , la vita a volte ti porta a fare delle scelte e io , non trovando più stimoli in tutto ciò , ho scelto di voltare pagina , di cambiare vita . Nessun rimpianto, quello che dovevo dare l'ho dato , per il Lecco in primis . Ho sputato sangue ogni volta che sono entrato in campo , dalla prima presenza in serie D su un campo di provincia arrivando fino al gol nel derby , quell' indimenticabile 27 ottobre 2019 davanti a 400 lecchesi scatenati , che mi hanno fatto provare l'emozione più grande di questa mia breve carriera".