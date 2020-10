ufficiale Mantova, colpo in attacco. Dal Brescia arriva Cortesi

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Mantova rende noto di aver acquisito dal Brescia i diritti delle prestazioni sportive dell'attaccante Matteo Cortesi.

Classe 1997, l'attaccante è cresciuto nel Settore Giovanile del Como, con cui ha debuttato tra i professionisti nel campionato di Serie C. Dopo una breve parentesi in Sardegna, tra le fila della Primavera del Cagliari con cui ha conquistato il titolo di capocannoniere del torneo, Cortesi è tornato a vestire la maglia del Como prima di approdare al Brescia.

Con le Rondinelle ha vinto il campionato di Serie B 2018/19, raccogliendo complessivamente 9 presenze nel campionato cadetto.

Il centravanti ha giocato l'ultimo campionato di Serie C con la Giana Erminio, mettendo a segno 5 gol in 22 presenze totali.