UFFICIALE: Monza, colpo in difesa: triennale al centrale Paletta

L'A.C. Monza S.p.A comunica di aver tesserato il calciatore Gabriel Alejandro Paletta fino al 30 giugno 2022.

Nato il 15 Febbraio 1986 a Buenos Aires il difensore naturalizzato italiano ha indossato la maglia Azzurra in tre occasioni nel 2014. In carriera ha vestito maglie di assoluto livello: uscito dalle giovanili del Banfield, a 19 anni viene convocato dalla nazionale Albiceleste Under 20 insieme a Messi e vince i mondiali di categoria. Dopo una breve esperienza al Liverpool, Paletta torna in Argentina al Boca Juniors dove gioca la finale di Coppa del Mondo per Club contro il Milan nel 2007.

Nel 2010 il difensore approda in Serie A nel Parma e con i ducali colleziona oltre 130 presenze. Nel 2014 si trasferisce al Milan dove vi resta fino al 2018 con prestito all’Atalanta condito da 24 presenze e un gol. Nel 2018 alla fine del suo contratto con il Milan viene ingaggiato dal Jiangsu Suning, club, guidato all'epoca da Fabio Capello, che milita nella massima serie cinese.