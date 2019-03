Fonte: paganesecalcio.com

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

La Paganese Calcio 1926 rende noto che è stato rescisso consensualmente il contratto di lavoro con Fabio De Sanzo. Il legame contrattuale tra Società Azzurrostellata e dell’ormai ex allenatore della prima squadra scadeva a giugno 2020. A mister De Sanzo, vanno i ringraziamenti per la serietà e professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera.