ufficiale Pontedera, per la trequarti innesto dal Cagliari. In prestito arriva Delpupo

Si è tenuta ieri la presentazione della squadra alla città, e il calciatore era stato annunciato nel corso dell'evento, ma adesso il Pontedera fa sapere ufficialmente - con una nota a mezzo stampa - di aver raggiunto l'accordo con il Cagliari per l'arrivo di Isaias Omar Delpupo, fantasista argentino classe 2003 (ma con passaporto italiano) che ritrova mister Canzi proprio dopo l'avventura nelle giovanili sarde.

Ecco il comunicato:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito, dal Cagliari, le prestazioni sportive di Isaías Omar Delpupo con la formula del prestito.

Trequartista di piede mancino, classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del club sardo fino a debuttare in Prima squadra, in Serie B, lo scorso 3 febbraio contro il Modena.

Nato in Argentina, ma con passaporto italiano, Delpupo è già stato convocato nell'albiceleste Under 20 allenata da Javier Mascherano.

Benvenuto nella famiglia Granata Isaías!".