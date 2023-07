ufficiale Rinforzo a centrocampo per la Giana Erminio: preso il classe '97 Andrea Franzoni

vedi letture

Rinforzo a centrocampo per la Giana Erminio, che ha tesserato il classe '97 Andrea Franzoni. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Franzoni, centrocampista classe '97 proveniente dal Desenzano calcio.Trequartista abituato agli inserimenti in porta, Franzoni nelle ultime tre stagioni in Serie D a Desenzano ha messo a segno 16 gol, mentre ammontano a 31 quelli segnati in totale dalla stagione 2015/16 con le maglie di Ciliverghe, Romanese e Calvina".

Nell'ultima stagione giocata in Serie D, ha collezionato 32 presenze mettendo a referto anche 6 reti a 2 assist.