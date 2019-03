UFFICIALE: Sambenedettese, esonerato Roselli: domani il nuovi tecnico

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Giorgio Roselli non è più il tecnico della Sambenedettese. Ecco il comunicato ufficiale arrivato da parte del club: "La S.S Sambenedettese Calcio comunica che l’allenatore della prima squadra, Giorgio Roselli, è stato sollevato dall’incarico. Al mister vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Nella giornata di domani verrà comunicato il nome del nuovo tecnico".