ufficiale Triestina, Galliani risolve il contratto con la squadra alabardata

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con Diego Galliani. Buona fortuna, Diego": con questo breve comunicato, il club alabardato comunica l'addio con il difensore classe 2002, con un passato nella Primavera del Venezia e arrivato in terra alabardata la scorsa stagione (2022-2023), dopo un'annata in Serie D tra le fila del Derthona. Galliani, però, non è mai sceso in campo con la prima squadra giuliana, ma ha collezionato invece 19 presenze con la Primavera 2.

Vedremo ora quali saranno le porte che si apriranno al giocatore.