V. Entella, Carvalho: "Vogliamo riprenderci quello che ci hanno tolto"

Intervistato da Tuttoc.com l’attaccante della Virtus Entella Dany Mota Carvalho ha parlato della corsa promozione e del duello con il Piacenza, che attualmente è in testa alla classifica del Girone A di Serie C: “Noi stiamo bene, siamo carichi e concentrati in vista di sabato: pensiamo a vincere, è la prima e unica cosa da fare, poi se ad andare in B sarà il Piacenza, gli faremo i complimenti. Ma noi, ora più che mai, lotteremo per i tre punti. Molto dipenderà dal risultato di Siena, ma noi come prima cosa dobbiamo battere la Carrarese e a questo stiamo pensando in questi giorni. Se poi saranno play off andremo a giocarcela con la solita voglia di tornare in Serie B. - continua il portoghese - Se guardiamo tutto, abbiamo anche giocato per quasi 5 mesi ogni tre giorni, cosa non facile, ma ormai quello è passato, come è passato tutto quello che abbiamo dovuto subire. Anzi, semmai da quegli eventi è nata la nostra forza, che sprona a combattere con le unghie e con i denti per quello che ci hanno tolto. Dobbiamo dare tutto".