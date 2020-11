Viterbese, i positivi al Covid-19 sono undici: in cinque depositivizzati. La nota del club

vedi letture

Serie C

Oggi alle 13:34 Serie C

Per ulteriori nuovi positivi al Covid-19 in Serie C, buone notizie dalla Viterbese: cinque componenti del gruppo squadra sono infatti guariti dal Covid-19.

Di seguito la nota della società:

"La società U.S. Viterbese 1908 comunica che la nuova sessione di tamponi effettuati nella mattinata di ieri 4 novembre 2020 allo stadio “Enrico Rocchi” dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Clinicamente guariti, invece, quattro membri dello staff e un calciatore. Permangono, quindi, undici persone positive all’interno del gruppo squadra che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico".