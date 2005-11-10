Coppa Italia Serie D, i definitivi accoppiamenti degli sedicesimi di finale: in campo il 28 ottobre
Claudia Marrone
Come si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D è definitivamente completo. Le gare dei trentaduesimi si sono disputate il 7 ottobre, ma nella giornata di ieri si è giocata Nuova Ternana-Recanatese, con la formazione umbra che ha staccato il pass per il turno successivo dove affronterà il Prato.
Nel rispetto del criterio di alternanza tra gare interne ed esterne, in cinque casi è stato necessario ricorrere al sorteggio per determinare chi giocherà in casa: nello specifico si tratta delle sfide Valenzana Mado-Biellese, Villa Valle-Brusaporto, Leon-Aurora Pro Patria, Fidelis Andria-Virtus Francavilla e Modica-Licata.
Di seguito gli abbinamenti dei sedicesimi, che si giocheranno poi il 28 ottobre:
Gara 1: Valenzana Mado-Biellese
Gara 2: Villa Valle-Brusaporto
Gara 3: Leon-Aurora Pro Patria
Gara 4: Sant’Angelo – Sanremese
Gara 5: Caldiero Terme-Cjarlins Muzane
Gara 6: Schio-Union Clodiense
Gara 7: Piacenza-Sasso Marconi
Gara 8: Lucchese-Sestri Levante
Gara 9: Prato-Nuova Ternana
Gara 10: Siena-Ancona
Gara 11: Teramo-Sassari Lattedolce
Gara 12: Puteoli Real Normanna-L’Aquila
Gara 13: Turris-Certosa V. Campagnano
Gara 14: Fidelis Andria-Virtus Francavilla
Gara 15: Gelbison-Nuova Igea Virtus
Gara 16: Modica-Licata