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Claudia Marrone

Claudia MarroneGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, interviste e approfondimenti, con particolare attenzione alle categorie professionistiche di Serie B e Serie C. Cura e conduce inoltre la trasmissione “A Tutta C” su TMW Radio.
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notizie di Claudia Marrone
Ieri
08:04TMWPer la Serie B si apre la settimana cruciale: venerdì i (restanti) verdetti delle regular season
domenica 3 maggio
19:49TMWCesena, con Cole una sola vittoria. Ma in casa: dove i bianconeri si giocano l'accesso ai playoff
18:34TMW"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Il duello con D'Angelo "fa la fortuna" di Stroppa
16:48TMWModesto ancora arbitro della promozione. Tra Serie C e B, il curioso caso del tecnico del Mantova
09:04TMWSerie B 2026/2027, a oggi sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo
sabato 2 maggio
15:19TMWGorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
14:48TMWSerie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
13:18TMWRoma Femminile, è il grande giorno. Oggi può arrivare il terzo scudetto della storia
venerdì 1 maggio
19:04TMWIl bomber che non ti aspetti? No, il Venezia era certo di Adorante: che non ha deluso le speranze
18:49TMWIl Venezia torna in Serie A. Tutti i marcatori arancioneroverdi (a 90' dal termine)
giovedì 30 aprile
21:49TMWLa Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
21:34TMWPianese, Cangi e il futuro: "Qui c'è ambizione. Ma prima di parlare, finiamo la stagione"
21:19UfficialeAlbinoLeffe, Gusu rinnova per un'altra stagione. Sarà la decima tra le fila del club seriano
19:18TMW RadioSerena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
17:23TMWPianese dei record. Cangi: "Il playoff in casa è una gara storica: serve determinazione"
mercoledì 29 aprile
13:18Esclusiva TMWTrento, Zocchi: "Tabbiani ha migliorato tutti i giocatori in rosa. Ora pronti per i playoff"
martedì 28 aprile
10:54TMWPontedera, siamo sicuri che non importa chi ha commesso errori? Stonano le parole di Nikitiuk
10:04TMWSpezia, proibitiva la sfida al Venezia? Lo era anche due anni fa. Eppure arrivò la salvezza
08:48TMWTra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliame...
lunedì 27 aprile
16:11Esclusiva TMWFoschi: "Il mio Renate una favola? Sì, ma organizzata. Possiamo stare in alto"
13:17TMWAscoli, non è bastata la grande rimonta: in B va l'Arezzo. Ma son da lodare i numeri bianconeri
13:04TMWIl Trapani chiede sospensione di playoff e playout. Sarebbe la terza volta nelle ultime 4 annate
12:04TMWSerie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone C
11:54TMW RadioTesser: "Playoff incerti, ma Catania, Salernitana e Ascoli son le vere candidate al salto"
11:49TMWSerie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone B
11:33TMWSerie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone A
11:27TMWLa Casatese dei miracoli. Con Commisso alla guida, è a caccia dell'all in ai playoff di D
domenica 26 aprile
21:02TMWRicci, quanti rimpianti. Senza la penalizzazione il Siracusa avrebbe disputato almeno i playout
20:56TMWFoggia, un dramma a tinte più nere che rosse. Numeri impietosi per la retrocessione in D
18:03TMWChe Pianese! Scritta la storia: miglior piazzamento di sempre, e playoff tra le mura amiche
17:18TMWL'Arezzo conquista la Serie B. Tutti i marcatori amaranto di questa esaltante cavalcata
17:11TMWLa vera benzina dell'Arezzo: la voglia di riscatto. Da Cianci a Di Chiara, tutti a caccia della Seri...
17:03TMW'Ogni maledetto'...4 febbraio. L'Arezzo centra la B: la rivincita di Bucchi dopo due anni di buio
16:56TMWCutolo e i colpi da maestro nel mercato di gennaio: come si è rinforzato l'Arezzo per la B
16:49TMWArezzo in Serie B. Guglielmo Manzo, da operaio a presidente. Sfida vinta in 5 anni
16:43TMWArezzo, ora sì: è Serie B! Scatta la festa in Toscana dopo quasi 20 lunghi anni
15:33TMWInter U23 all'esordio in C: il bilancio di fine campionato raffrontato alle altre 'Squadre B'
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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