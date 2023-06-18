Claudia Marrone
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, interviste e approfondimenti, con particolare attenzione alle categorie professionistiche di Serie B e Serie C. Cura e conduce inoltre la trasmissione “A Tutta C” su TMW Radio.
notizie di Claudia Marrone
Ieri
domenica 3 maggio
22:03Playoff Serie C, i risultati finali delle gare delle 20:00 e le qualificate alla 2ª fase a gironi
21:49Brindisi, Lucchese, Alessandria e non solo: dall'Eccellenza, chi sale in Serie D. Spera il Pordenone
21:34Playoff Serie C, il risultato dei primi 45' sorride alla Juventus NG. Vantaggio sulla Vis Pesaro
21:33Triestina, passi in avanti per il ritorno di D'Aniello: c'è un accordo di massima. Ma solo verbale
20:50Playoff Serie C, i risultati dopo i primi 45': si portano avanti Giana Erminio, Gubbio e Casarano
19:49TMWCesena, con Cole una sola vittoria. Ma in casa: dove i bianconeri si giocano l'accesso ai playoff
19:03Eterno Dionisi: "Vorrei giocare ancora un anno e poi fare qualcosa di diverso anche nel Livorno"
18:34TMW"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Il duello con D'Angelo "fa la fortuna" di Stroppa
18:19Playoff Serie C, i risultati dopo i primi 45': Arzignano nei guai, doppio vantaggio del Cittadella
17:02Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
16:48TMWModesto ancora arbitro della promozione. Tra Serie C e B, il curioso caso del tecnico del Mantova
16:19Stroppa: "Se un top club di B mi chiamasse? Lasciamo stare. Oggi per me il Venezia vale troppo"
09:18Torna in campo la Serie C: oggi il primo turno della fase a gironi dei playoff. La guida completa
sabato 2 maggio
18:04Lumezzane all'esame Alcione. Troise: "Attenzione, loro alle volte erano in lotta per il 2° posto..."
17:34Trento, Tabbiani e la sfida alla Giana: "Non si dovrà partire con l'idea che un pareggio basterà"
17:19Arzignano, domani c'è il Cittadella. Di Donato: "Loro obbligati a vincere, ma noi faremo buona gara"
17:05De Laurentiis assente al 'San Nicola' per Bari-Entella. Il retroscena legato all'ordine pubblico
16:33Ternana all'esame Pianese. Fazio: "Per vincere e alimentare un sogno c'è bisogno di metterci la gamb...
16:19Cittadella, Iori avvisa: "Con i playoff inizia un'altra stagione. Con l'Arzignano servirà ferocia"
15:34Perugia, il futuro è da scrivere. Gaucci: "Rinnovato Tozzuolo, ma ora dobbiamo capire il budget"
15:19TMWGorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
15:04Crotone, Longo è chiaro: "Il nostro futuro è nei 90 minuti di domani contro l'Audace Cerignola"
14:48TMWSerie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
14:33Casertana verso i playoff. Coppitelli: "Difficilmente battibili, quando siamo la nostra miglior vers...
14:27Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: la Juve batte il Napoli sul finale. La classifica
venerdì 1 maggio
19:04TMWIl bomber che non ti aspetti? No, il Venezia era certo di Adorante: che non ha deluso le speranze
08:48Serie B, 37ª giornata: i primi possibili verdetti, e non solo per Venezia e Monza. La guida completa
giovedì 30 aprile
23:49Inizia il conto alla rovescia. La Serie pronta a tornare in campo per il primo turno dei playoff
22:04Palermo, parla il vice D'Angelo: "Non dobbiamo gestire nessuna gara. Col Catanzaro per il massimo"
21:19UfficialeAlbinoLeffe, Gusu rinnova per un'altra stagione. Sarà la decima tra le fila del club seriano
19:18TMW RadioSerena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
18:18Mantova, Modesto avvisa il Monza: "Gli daremo fastidio, vogliamo la salvezza tra le mura amiche"
18:02Catanzaro, Aquilani avvisa: "La gara di Palermo diventa un test rilevante per capire a che punto sia...
17:48Lega B, Bedin: "L’anno scorso 123 Under in campo per più di 140mila minuti, 98 di questi italiani"
mercoledì 29 aprile
13:46Serie C, gli arbitri del primo turno della fase a gironi dei playoff. In campo domenica 3 maggio
13:18Esclusiva TMWTrento, Zocchi: "Tabbiani ha migliorato tutti i giocatori in rosa. Ora pronti per i playoff"
martedì 28 aprile
14:11Entella-Padova non è stata solo calcio. Donati altri 12mila euro all'ospedale pediatrico Gaslini
10:54TMWPontedera, siamo sicuri che non importa chi ha commesso errori? Stonano le parole di Nikitiuk
08:48TMWTra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliame...
lunedì 27 aprile
16:25Integrazione di organico in Serie C: club di categoria hanno precedenza sulla D. Ma no su Squadre B
15:19Gorini verso l'addio al Treviso? Il tecnico smentisce: "La priorità è qui, non ho incontrato nessuno...
14:40Sambenedettese salva al 100' dell'ultima giornata. Massi: "Merito dell'acqua santa di Don Nicola"
13:17TMWAscoli, non è bastata la grande rimonta: in B va l'Arezzo. Ma son da lodare i numeri bianconeri
13:04TMWIl Trapani chiede sospensione di playoff e playout. Sarebbe la terza volta nelle ultime 4 annate
11:54TMW RadioTesser: "Playoff incerti, ma Catania, Salernitana e Ascoli son le vere candidate al salto"
08:19Serie C, recap di playoff e playout. Anche se il Trapani ha chiesto la sospensione del post season
domenica 26 aprile
21:02TMWRicci, quanti rimpianti. Senza la penalizzazione il Siracusa avrebbe disputato almeno i playout
20:47Torres, Udassi tuona: "Rimaniamo perplessi, come club, per il modo in cui si è concluso il torneo"
20:33Serie C, è terminato il Girone C: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti
20:08Risultati Serie C. È terminato il Girone C: Foggia e Siracusa in Serie D. Atalanta U23 ai playoff
17:11TMWLa vera benzina dell'Arezzo: la voglia di riscatto. Da Cianci a Di Chiara, tutti a caccia della Seri...
17:03TMW'Ogni maledetto'...4 febbraio. L'Arezzo centra la B: la rivincita di Bucchi dopo due anni di buio
15:33TMWInter U23 all'esordio in C: il bilancio di fine campionato raffrontato alle altre 'Squadre B'
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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