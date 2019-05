Dal Chieti al Grosseto: ecco le ventinove squadre promosse in Serie D

Fonte: TuttoSerieD.com

Sono ventinove le squadre che hanno conquistato la promozione in Serie D, ventotto vincendo il rispettivo campionato di Eccellenza e il Caldiero in quanto finalista nella Coppa Italia Dilettanti contro il Casarano, già promosso nel girone pugliese. Ecco l'elenco completo, regione per regione, in attesa dei playoff nazionali che prenderanno il via il prossimo 19 maggio e che decreteranno le magnifiche sette ammesse al massimo campionato dilettantistico nella prossima stagione.

Abruzzo: Chieti

Basilicata: Grumentum Val d'Agri

Calabria: Corigliano

Campania: Giugliano, San Tommaso

Emilia Romagna: Correggese, Alfonsine

Friuli Venezia Giulia: San Luigi

Lazio: Team Nuova Florida, Pro Calcio Tor Sapienza

Liguria: Vado

Lombardia: Castellanzese, NinionnOggiorno, Brusaporto

Marche: Tolentino

Molise: Vastogirardi

Piemonte: Verbania, Fossano

Puglia: Casarano

Sardegna: Muravera

Sicilia: Licata, Marina di Ragusa

Toscana: Grosseto, Grassina

Umbria: Foligno

Veneto: Vigasio, Luparense, Caldiero