De Laurentiis Jr.: "Bari è un marchio riconoscibile. Non è Frosinone"

Fonte: TuttoBari.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Aurelio De Laurentiis. Anche il figlio Luigi, presidente della SSC Bari, ha rilasciato al New York Times dichiarazioni in merito a quanto avvenuto in questi primi mesi alla guida del club biancorosso. "Siamo partiti da zero - ricorda - Dovevamo creare il marchio, iniziando con un nuovo stemma, e poi fare tutto il necessario per una squadra: una campagna di abbonamenti, un sito web, il marketing, i social media, le maglie, la ricerca di sponsor. Bari ha un appeal a livello nazionale; siamo l'unica squadra nella nostra divisione che viene trasmessa a livello nazionale da DAZN. Bari è un marchio riconoscibile. Non è Frosinone. Ha giocato in Serie A. Ha una lunga lista di ex giocatori famosi".