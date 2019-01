Follia Enock Balotelli, 7 turni di squalifica per la spinta all'arbitro

Sette giornate di squalifica: è la stangata rimediata nel campionato di serie D da Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. L'attaccante del Pavia è stato espulso nel finale della partita perda 4-3 contro il Fanfulla, sei minuti dopo essere entrato in campo. Come scrive nella sua decisione il giudice sportivo, quando l'arbitro gli ha mostrato il cartellino, Barwuah gli ha messo le mani al petto e lo ha spinto "facendolo indietreggiare di circa un metro".

Il giocatore è uno dei quattro espulsi del Pavia, assieme al compagno di squadra Riccardo Franchini (stop di un turno per doppia ammonizione), all'allenatore Patricio Martin (una giornata di squalifica per proteste) e al dirigente Paolo Giardini, inibito fino al 30 gennaio "per avere inveito contro i sostenitori della squadra avversaria".