Giovani D Valore. Al 1°aggiornamento, la squadra più virtuosa è il Gozzano

Anche per questo anno, il 15° consecutivo, come ormai noto, è tornato “Giovani D Valore”, il progetto del Dipartimento Interregionale destinato alle società del Campionato Serie D che puntano fattivamente sui giovani.

Un'iniziativa che vede i club ricevere un punteggio associato all’utilizzo di calciatori Under 19 oltre la quota prevista da regolamento, a patto che tesserati a titolo definitivo o temporaneo da un altro club dilettantistico e che siano impiegati dall’inizio e per tutta la durata del primo tempo della partita; il contributo economico sarà corrisposto per metà al termine del girone d’andata e per l‘altra a fine campionato (escluse dal conteggio le ultime quattro giornate) alle società classificatesi dalla 1ª alla 5ª posizione nelle due speciali graduatorie (CLICCA QUI per il regolamento completo).

Di seguito, riportiamo la graduatoria dei primi cinque posti della classifica dopo sei giornate (QUI la classifica completa):

Girone A: Gozzano 382 punti; Chisola 377; Borgosesia 188; Lascaris 113; Sestri Levante 81

Girone B: Virtus Verona 292; Real Calepina 202; Villa Valle 196; Club Milano 192; Brusaporto e Fiorenzuola 77

Girone C: Este 162; Campodarsego 142; Legnago 64; Triestina 59; Bassano 55

Girone D: Crema 178; Pontedera 174; Pro Patria 83; Varese 78; Oltrepò 64

Girone E: Seravezza 70; Ghiviborgo e Sasso Marconi 64; Montevarchi e Terranuova Traiana 52

Girone F: Sporting Trestina 81; Foligno 59; Santegidiese e Vigor Senigallia 50; Angelana 48

Girone G: Anzio 165; Monastir 117; Gelbison 88; Trastevere 75; Anagni 55

Girone H: Ischia 117; Real Forio 71; Melfi 48; Palmese 45; Bisceglie, Gladiator, Gravina e Manfredonia 42

Girone I: Ragusa 121; Modica 119; Nissa 78; Sambiase 63; Milazzo 60.