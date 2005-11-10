Milan Futuro, primo contratto da professionista per il classe 2008 Riccardo Grassini

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Milan Futuro, primo contratto da professionista per il classe 2008 Riccardo GrassiniUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:19Serie D
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20.10.2026 17:19Serie D
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© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
AC Milan comunica che Riccardo Grassini ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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