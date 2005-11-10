Milan Futuro, partenza tra luci e ombre: Ossola trascina, difesa da registrare

L'avvio di stagione del Milan Futuro nel Girone B di Serie D è un percorso fatto di una partenza travolgente, due vittorie consecutive e una battuta d'arresto che ha interrotto il momento positivo. La squadra allenata da Sergio Navarro ha raccolto nove punti nelle prime cinque partite, frutto di tre successi e due sconfitte, con nove reti realizzate e altrettante incassate. Un bilancio che evidenzia le potenzialità offensive del gruppo, ma anche la necessità di trovare maggiore continuità sul piano difensivo.

Milan Futuro, nove gol fatti e subiti: il bilancio delle prime cinque giornate

Il campionato dei rossoneri si è aperto con il 4-3 casalingo contro il Caldiero Terme, una partita spettacolare nella quale il Milan Futuro ha concentrato quattro reti in tredici minuti della ripresa. Lorenzo Ossola, Emanuele Borsani, Silvano Vos e Filippo Plazzotta hanno firmato il poker che ha permesso alla squadra di conquistare i primi tre punti, nonostante le tre reti subite. La prima battuta d'arresto è arrivata sul campo della Pro Palazzolo, vittorioso per 2-0 grazie alle reti di Nespoli e Persano nel primo tempo. La reazione non si è fatta attendere: il Milan Futuro ha superato il Brusaporto per 2-1, con Alex Castiello e Vos a segno, e si è ripetuto nella trasferta contro il Villa Valle. Anche in quel caso i rossoneri hanno dovuto rimontare. Dopo il vantaggio di Benzoni, sono stati Ossola e Pandolfi, quest'ultimo in pieno recupero, a completare il 2-1. Due successi consecutivi che sembravano confermare la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà e gestire i momenti decisivi delle partite. Il ritorno in campo dopo la pausa, però, non ha avuto lo stesso esito. Nell'ultimo turno il Milan Futuro è stato superato per 2-1 dal Rovato: al rigore trasformato da Fossati al 7' ha risposto quasi immediatamente Ossola, prima del gol decisivo di Foh nella ripresa. Una sconfitta che ha lasciato i rossoneri a quota nove punti, con due partite ancora da recuperare.

Ossola trascina l'attacco, Vos è il secondo miglior marcatore

Sul piano individuale, il riferimento offensivo di questo avvio è Lorenzo Ossola, autore di tre reti. Il capitano rossonero è andato a segno contro Caldiero Terme, Villa Valle e Rovato, confermandosi un elemento importante nella produzione offensiva della squadra. Alle sue spalle c'è Silvano Vos, che ha realizzato due gol, entrambi in partite vinte dal Milan Futuro: all'esordio contro il Caldiero e nella sfida casalinga con il Brusaporto. Una rete a testa per Borsani, Plazzotta, Castiello e Pandolfi completano il quadro dei marcatori rossoneri in campionato. La distribuzione delle reti dimostra come la squadra non dipenda esclusivamente da un singolo finalizzatore, anche se Ossola si è già ritagliato un ruolo centrale. Il dato da migliorare resta quello dei gol incassati: nove reti subite in cinque gare rappresentano un aspetto sul quale Navarro dovrà lavorare per rendere più solido il rendimento complessivo.

Una rosa giovane e internazionale: il progetto di Navarro

La composizione del gruppo conferma la vocazione formativa del Milan Futuro. Secondo la scheda di Transfermarkt dedicata alla rosa 2026/27, la squadra conta 37 calciatori, con un'età media di 20 anni e 16 stranieri, pari al 43,2% del totale. Alla guida della squadra c'è Sergio Navarro, scelto dal Milan in estate dopo un percorso significativo nel calcio giovanile, che lo ha portato anche a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile dell'Athletic Club di Bilbao. Il rendimento va quindi letto su due piani: quello della classifica e quello dello sviluppo individuale. I risultati sono importanti, ma altrettanto rilevanti sono la continuità dei giovani impiegati, la capacità di reggere il confronto con avversari più esperti e la possibilità di costruire un'identità di gioco riconoscibile.

Piacenza, Chievo e Pavonese: una settimana decisiva

Il calendario offre adesso un'occasione immediata per cambiare passo. Mercoledì 14 ottobre, alle 15, il Milan Futuro ospiterà il Piacenza nel recupero della quinta giornata. Domenica 18 ottobre sarà poi impegnato sul campo del ChievoVerona, prima di affrontare la Pavonese mercoledì 21 nel recupero della sesta giornata.

Il Milan Futuro riparte dunque da nove punti, un attacco capace di segnare con continuità e una difesa che deve ancora trovare le giuste garanzie.