Milan Futuro, "promozione" per Vechiu: ha firmato il suo primo contatto pro

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Milan Futuro, "promozione" per Vechiu: ha firmato il suo primo contatto proUfficiale
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Claudia Marrone
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ieri alle 23:02Serie D
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21.10.2026 23:02Serie D
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Milan fa sapere che "Christian Vechiu ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Il difensore, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Per il calciatore rumeno, dunque, salto anche in Serie D, dopo gli anni svolti nel settore giovanile rossonero.
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