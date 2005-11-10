Milan, rinnovo per Cristiano Dotta: il classe 2007 resta nel progetto Milan Futuro

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Milan, rinnovo per Cristiano Dotta: il classe 2007 resta nel progetto Milan FuturoUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 15:48Serie D
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23.10.2026 15:48Serie D
Cristiano Dotta, centrocampista classe 2007 ha prolungato il contratto e continuerà il proprio percorso nel progetto Milan Futuro.
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© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Il Milan continua a investire sui giovani talenti del proprio vivaio. Il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Cristiano Dotta, centrocampista classe 2007 che proseguirà il suo percorso nel progetto Milan Futuro.
Milan, ufficiale il prolungamento di Cristiano Dotta
AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Cristiano Dotta.
Il centrocampista, classe 2007, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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