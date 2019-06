Modena, Cesati: "Ottimista per il ripescaggio in Serie C"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Roberto Cesati, direttore generale del Modena, intervenuto sulle colonne de Il Resto del Carlino, ha parlato del possibile ripescaggio in Serie C: "Ora sono più ottimista. Visto come si stanno evolvendo le cose, ho fiducia che il Modena possa finalmente tornare tra i professionisti. Speriamo di saperlo il prima possibile, le difficoltà nel costruire una rosa all'altezza in poco tempo sono tante, già ora diversi giocatori fanno fatica ad accettare senza conoscere la categoria nella quale giocheranno. Attendiamo il Consiglio del 12 con positività".