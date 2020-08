tmw Giana Erminio, quasi fatta per un ritorno in difesa: intesa con Bonalumi

Un gradito ritorno in casa Giana Erminio sta per concretizzarsi. Secondo quanto infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club lombardo, in attesa della riammissione in Serie C che pare essere ormai solo una formalità, ha raggiunto l'intesa con Simone Bonalumi, difensore classe '94 che dal 2013 al 2019 ha vestito i colori biancazzurri, prima di passare all'Arzignano.