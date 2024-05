Ufficiale Dopo la promozione, si separano le strade del Campobasso e di mister Pergolizzi

vedi letture

Un campionato di Serie D vinto, nel Girone F, e una promozione in Serie C quindi centrata, due anni dopo l'ultima apparizione nel terzo torneo di Italia; adesso una Poule Scudetto da provare a vincere, ma senza più mister Rosario Pergolizzi. È infatti di poco fa la notizia della separazione consensuale tra il tecnico e il Campobasso, che concluderò quindi il torneo post season sotto la guida di mister Giovanni Piccirilli, vice allenatore di Pergolizzi.

Di seguito, riportiamo integralmente la nota della società molisana:

"Al termine di una strepitosa stagione sfociata nella promozione nel campionato di Serie C, Campobasso F.C e l’allenatore Rosario Pergolizzi comunicano di aver, di comune accordo e in piena serenità, deciso di non rinnovare il rapporto contrattuale per la prossima stagione, così anche da favorire reciprocamente la possibilità di programmare il futuro.

A guidare la squadra rossoblù nella prosecuzione della poule scudetto sarà il tecnico Giovanni Piccirilli.

La società Campobasso F.C augura a mister Pergolizzi le migliori fortune, consapevole che occuperà sempre un posto di rilievo nella storia di questo club".