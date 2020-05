Trento, Parlato verso la panchina ma il presidente tenta il colpo Alberto Malesani

Si avvicina a grandi passi lo sbarco di Carmine Parlato sulla panchina del Trento in vista della prossima stagione. Stando però a quanto riportato dal Corriere del Trentino oggi in edicola il presidente del club Mauro Giacca avrebbe incontrato due giorni fa anche un altro tecnico: Alberto Malesani. L’ex tecnico, fra le altre, di Fiorentina, Parma e Udinese sarebbe infatti il “colpo ad effetto” tentato dalla dirigenza gallonera. Un colpo che probabilmente rimarrà inesploso ma che potrebbe dare il via ad un rapporto fra il Trento e Malesani, come consulente o direttore tecnico del club.