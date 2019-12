UFFICIALE: Giugliano, ingaggiato l'ex Milan La Ferrara

© foto di Pietro Mazzara

Nuova opportunità in serie D per Cosimo La Ferrara (21). L'attaccante napoletano, dopo aver iniziato la stagione in Eccellenza con il Real Albanova, si è legato al Giugliano guidato da Massimo Agovino.

La Ferrara è cresciuto nel vivaio del Milan, arrivando a vestire la maglia della nazionale under 16. Nella sua carriera figurano anche Varese, Rieti e Cavese.

La società gialloblù ha inoltre tesserato Arcangelo Ragosta, punta classe 1986, di ritorno a queste latitudini dopo ben dodici anni, ed il centrocampista Simone Del Prete (19), in arrivo dalla Turris e con una discreta esperienza della categoria.