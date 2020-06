ufficiale Seregno, colpo per la panchina: arriva l'ex Piacenza Franzini

Colpo a sorpresa del Seregno, club che milita in Serie D, che per la prossima stagione ha annunciato l’arrivo in panchina di Arnaldo Franzini, reduce dall’esperienza al Piacenza in Serie C. Questa la nota del club lombardo sul proprio profilo Facebook:

"Il Seregno Calcio ha il piacere di informare i propri tifosi che per la prossima stagione ha raggiunto un accordo con Mister Arnaldo Franzini.

Nella sua carriera vanta numerose promozioni ed una consolidata esperienza anche in Serie C con il Piacenza e il Pro Piacenza.

Benvenuto Mister a Seregno".