L'enfant terrible del calcio argentino torna a casa: a 58 anni, quasi dieci anni dopo aver lasciato la guida dell'Argentina, Diego Maradona torna in patria per allenare il Gimnasia La Plata, riaccendendo le passioni e scuotendo il mondo del calcio argentino. Più di 30.000 tifosi - riporta SportMediaset -sono attesi domenica allo stadio del Bosque, nella città di La Plata, a 60 km da Buenos Aires, per accogliere il 'Pibe de oro'. "Daremo corpo e anima per il Lobo (il lupo, uno dei soprannomi della squadra)", ha detto Maradona prima di insediarsi alla guida della squadra ultima in classifica nel campionato argentino (1 punto in 4 partite). Al Gimnasia Maradona è atteso come il messia. Un'ora dopo l'annuncio del suo arrivo, centinaia di tifosi si sono riversati davanti alla sede del club per diventare soci del club.