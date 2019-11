Argentina, Dybala: "Superiori all'Uruguay. Loro gol solo casuali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amichevole di lusso fra Argentina e Uruguay. Risultato finale 2-2 con Aguero e Messi a segno per l'Albiceleste e il tandem Cavani-Suarez per gli uruguaiani. Al termine della partita, dalla zona mista, sono arrivate le parole di Paulo Dybala attaccante della Juventus: "Credo che nell'arco dei 90' abbiamo dimostrato di essere superiori all'Uruguay che ha fatto due gol negli unici due tiri a disposizione. Abbiamo fatto una partita fantastica, giocando bene, tenendo il possesso della palla e creando occasioni da gol. Penso che il bilancio sia assolutamente positivo: arriviamo molto bene alle qualificazioni per il Mondiale".