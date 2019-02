© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il noto quotidiano argentino Olé, parla di 15 giocatori già certi della convocazione in Nazionale in vista della Coppa America in Brasile. Tra i certi della chiamata da parte del ct Scaloni ci sono gli italiani: Pezzella, Dybala, Icardi e Lautaro Martinez. Tra gli incerti: Simeone e De Paul. Gli altri sicuri di una chiamata sono: Armani e Marchesin per la porta; Mercado, Otamendi, Funes Mori e Tagliafico in difesa; Paredes, Lo Celso, Gonzalo Martinez e Di Maria a centrocampo e, ovviamente, Lionel Messi.