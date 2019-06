Argentina, Lautaro Martinez miglior marcatore nella gestione Scaloni

Come riportato da Opta, Lautaro Martinez è il miglior marcatore dell’Argentina nella gestione del ct Lionel Scaloni. L’attaccante dell’Inter, in gol contro il Qatar, ha realizzato infatti ben cinque gol da quanto Scaloni è selezionatore argentino, due in più di Lionel Messi.

5 - Lautaro Martínez scored the opening goal for Argentina 🇦🇷 against Qatar🇶🇦; he has scored the most goals (5) for La Albiceleste under Lionel Scaloni (3, Lionel Messi). Bull.#CopaAmerica pic.twitter.com/GGpINnRH31

— OptaJavier (@OptaJavier) 23 giugno 2019