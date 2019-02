© foto di Imago/Image Sport

César Luis Menotti torna alla guida dell'Argentina: il ct della vittoria mondiale nel 1978 è il nuovo direttore tecnico delle selezioni nazionali argentine. E via Instagram arriva il messaggio di Diego Armando Maradona, che già in estate ne aveva sponsorizzato il ritorno in Albiceleste. Un rapporto, quello tra Menotti e Maradona, che affonda le radici lontano nel tempo: fu proprio il primo a far esordire il Pibe de Oro in nazionale, salvo poi non convocarlo per il mondiale casalingo.