Scintille sul campo di Tel Aviv per l'amichevole di lusso fra Argentina e Uruguay. Protagonisti di un battibecco, sul finire del primo tempo, Leo Messi ed Edinson Cavani. A far accendere gli animi un calcio di punizione assegnato alla Celeste mal digerito dal capitano argentino soprattutto per le parole pronunciate dal centravanti del PSG volte a provocarlo. "Quando vuoi" è stata la risposta di Messi prima che gli altri giocatori di ambedue le Nazionali arrivassero a separarli.