In attesa del Superclasico di mercoledì che regalerà la finale di Copa Libertadores, Boca Juniors e River Plate hanno giocato le rispettive partite di campionato. Clamoroso ko degli xeneizes, in casa contro il Racing Avellaneda: decide Zaracho, vincono i campioni d'Argentina per 1-0. Ancora assente Daniele De Rossi, che spera di rientrare proprio per Boca-River. I Millonarios pareggiano 3-3 contro l'Arsenal de Sarandì. In cattedra per gli uomini di Marcelo Gallardo l'attaccante Ignacio Scocco, autore di una doppietta. In classifica Boca Juniors ancora al comando con 21 punti, River momentaneamente terzo a 18.