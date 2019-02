© foto di Gaetano Mocciaro

Il Boca Juniors ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista Ivan Marcone, ex Cruz Azul. Si stima che pr il suo acquisto siano stati sborsati circa nove milioni di euro. cifre che indicano come Marcone sia il secondo giocatore più caro del mercato sudamericano in questa sessione, dietro ad Arrascaeta che è costato quattordici milioni